Samyang Lens Hood HP-8F (для 8mm f/3.5 II, T3.8 II) бленда

Артикул: OLE-3880

Бленда для сверхширокоугольного объектива 8mm f/3.5 II, T3.8 II. Предотвращает попадание в объектив прямых солнечных лучей, а также бликов от других источников света, что позволяет избежать появления на снимках паразитных засветок и ореолов вокруг ярких объектов. Кроме того, бленда защищает объектив от механических повреждений.