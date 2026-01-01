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Samyang Lens Hood HP-8F (для 8mm f/3.5 II, T3.8 II) бленда

Samyang Lens Hood HP-8F (для 8mm f/3.5 II, T3.8 II) бленда

Samyang
Артикул: OLE-3880

Бленда для сверхширокоугольного объектива  8mm f/3.5 II, T3.8 IIПредотвращает попадание в объектив прямых солнечных лучей, а также бликов от других источников света, что позволяет избежать появления на снимках паразитных засветок и ореолов вокруг ярких объектов. Кроме того, бленда защищает объектив от механических повреждений.

Описание

Samyang Lens Hood HP-8F (для 8mm f/3.5 II, T3.8 II) бленда

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