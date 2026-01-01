Samyang Lens Hood HP-50A (для AF 50mm f/1.4 Sony FE) бленда

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Бленда для объектива AF 50 mm f/1.4 Sony FE. Предотвращает попадание в объектив прямых солнечных лучей, а также бликов от других источников света, что позволяет избежать появления на снимках паразитных засветок и ореолов вокруг ярких объектов. Кроме того, бленда защищает объектив от механических повреждений.
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