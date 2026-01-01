Samyang Lens Hood HP-35A (для AF 35mm f/1.4 Sony FE) бленда

Артикул: OLE-3878

Бленда для широкоугольного объектива AF 35mm f/1.4 Sony FE. Предотвращает попадание в объектив прямых солнечных лучей, а также бликов от других источников света, что позволяет избежать появления на снимках паразитных засветок и ореолов вокруг ярких объектов. Кроме того, бленда защищает объектив от механических повреждений.