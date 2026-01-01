Phottix 54674 крышка для объектива 62 мм

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Крышка Phottix (54674) для объектива 62 мм.
Крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр - 62 мм.
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