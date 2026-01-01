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Samyang Lens Cap CX-70 крышка передняя (для V-AF)

Samyang Lens Cap CX-70 крышка передняя (для V-AF)

Samyang
Артикул: OLE-3890

Передняя крышка для кинообъектива V-AF. Используется для защиты передней линзы объектива от пыли, царапин, грязи, влаги и других повреждений. Также предотвращает попадание света на линзу, когда объектив не используется, что может привести к нежелательному засвету изображения. 

Описание

Samyang Lens Cap CX-70 крышка передняя (для V-AF)

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