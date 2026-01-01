images
images
Samyang Lens Cap CF-W14A крышка передняя (для AF 14mm f/2.8 FE)
Samyang Lens Cap CF-W14A крышка передняя (для AF 14mm f/2.8 FE)

Samyang Lens Cap CF-W14A крышка передняя (для AF 14mm f/2.8 FE)

Samyang
Артикул: OLE-3889

Передняя крышка для сверхширокоугольного объектива AF 14mm f/2.8 FЕ. Используется для защиты передней линзы объектива от пыли, царапин, грязи, влаги и других повреждений. Также предотвращает попадание света на линзу, когда объектив не используется, что может привести к нежелательному засвету изображения. 

Описание

Samyang Lens Cap CF-W14A крышка передняя (для AF 14mm f/2.8 FE)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обручальные кольца. Как снимать
Обручальные кольца. Как снимать
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Foldable Soft Box for Portable Flash
Foldable Soft Box for Portable Flash
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.