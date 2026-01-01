Samyang Lens Cap CF-W14A крышка передняя (для AF 14mm f/2.8 FE)

Артикул: OLE-3889

Передняя крышка для сверхширокоугольного объектива AF 14mm f/2.8 FЕ. Используется для защиты передней линзы объектива от пыли, царапин, грязи, влаги и других повреждений. Также предотвращает попадание света на линзу, когда объектив не используется, что может привести к нежелательному засвету изображения.