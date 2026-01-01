Samyang Lens Cap CF-82A крышка передняя 82mm

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Передняя крышка для объектива диаметром 82 мм. Используется для защиты передней линзы объектива от пыли, царапин, грязи, влаги и других повреждений. Также предотвращает попадание света на линзу, когда объектив не используется, что может привести к нежелательному засвету изображения.
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