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Samyang Lens Cap CF-82A крышка передняя 82mm

Samyang Lens Cap CF-82A крышка передняя 82mm

Samyang
Артикул: OLE-3888

Передняя крышка для объектива диаметром 82 мм. Используется для защиты передней линзы объектива от пыли, царапин, грязи, влаги и других повреждений. Также предотвращает попадание света на линзу, когда объектив не используется, что может привести к нежелательному засвету изображения. 

Описание

Samyang Lens Cap CF-82A крышка передняя 82mm

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