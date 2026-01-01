Артикул: MTG-2305

Fotokvant CAPII-77-Sony крышка для объектива 77 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива.