Fotokvant CAPII-58-Sony крышка для объектива 58 мм

Высококачественная совместимая крышка для передней части объектива с диаметром резьбы под светофильтр 58 мм. Идеально подходит для объективов Sony, а также других брендов (Canon, Nikon, Fujifilm и др.) с аналогичным диаметром. Обеспечивает надежную защиту линзы от пыли, царапин, отпечатков пальцев и случайных ударов в перерывах между съемками.
Особенности:
- Надежная защита: Плотно прилегает к оправе объектива, предотвращая попадание влаги, песка и грязи на оптику.
- Точная совместимость: Подходит для всех объективов с диаметром 58 мм (маркировка
ø58на корпусе объектива).
- Удобный центральный зажим (Center Pinch): Защелки закрываются при нажатии на центральную часть крышки, что позволяет легко надевать и снимать её даже при установленной бленде. Не приходится поддевать края крышки.
- Черный цвет, матовая текстурированная поверхность.