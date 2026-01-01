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-12 %
Fotokvant CAPII-58-Sony крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAPII-58-Sony крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAPII-58-Sony крышка для объектива 58 мм

Fotokvant CAPII-58-Sony крышка для объектива 58 мм

Fotokvant
Артикул: MTG-2297

Fotokvant CAPII-58-Sony крышка для объектива 58 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива.

Описание

Высококачественная совместимая крышка для передней части объектива с диаметром резьбы под светофильтр 58 мм. Идеально подходит для объективов Sony, а также других брендов (Canon, Nikon, Fujifilm и др.) с аналогичным диаметром. Обеспечивает надежную защиту линзы от пыли, царапин, отпечатков пальцев и случайных ударов в перерывах между съемками.

Особенности:

  • Надежная защита: Плотно прилегает к оправе объектива, предотвращая попадание влаги, песка и грязи на оптику.
  • Точная совместимость: Подходит для всех объективов с диаметром 58 мм (маркировка ø58 на корпусе объектива).
  • Удобный центральный зажим (Center Pinch): Защелки закрываются при нажатии на центральную часть крышки, что позволяет легко надевать и снимать её даже при установленной бленде. Не приходится поддевать края крышки.
  • Черный цвет, матовая текстурированная поверхность.

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