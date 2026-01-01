Fotokvant CAPII-58-Sony крышка для объектива 58 мм

Описание

Высококачественная совместимая крышка для передней части объектива с диаметром резьбы под светофильтр 58 мм. Идеально подходит для объективов Sony, а также других брендов (Canon, Nikon, Fujifilm и др.) с аналогичным диаметром. Обеспечивает надежную защиту линзы от пыли, царапин, отпечатков пальцев и случайных ударов в перерывах между съемками.

Особенности: