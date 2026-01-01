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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAPII-55-Canon крышка для объектива 55 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива.
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