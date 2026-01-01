Fotokvant CAP-L-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Lumix

Fotokvant CAP-52-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 52 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект Fotokvant CAP-L-Kit, из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Lumix.
Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика и совместимы с моделями Lumix.
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Fotokvant CAP-52-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 52 мм.
Чехол для объектива Fotokvant BCL-S, неопреновый.
Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть затяжка на шнурке, которая надежно фиксирует содержимое внутри и карабин для крепления к рюкзаку, брючному ремню или разгрузке. Размер - 80х100 мм.
Крышка для объектива Fotokvant CAP-37-Clean диаметр 37 мм.
Крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр - 37 мм.