Fotokvant CAP-L-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Lumix

Артикул: DAN-2738

Комплект Fotokvant CAP-L-Kit, из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Lumix.

Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика и совместимы с моделями Lumix.