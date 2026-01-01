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Samyang V-AF MF Adapter адаптер
Samyang V-AF MF Adapter адаптер
Samyang V-AF MF Adapter адаптер
Samyang V-AF MF Adapter адаптер

Samyang V-AF MF Adapter адаптер

Samyang
Артикул: MTG-2033

Samyang V-AF MF Adapter адаптер. Адаптер ручной фокусировки крепится к передней части объективов линейки V-AF с помощью байонетного крепления и электронно активируется. При подключении адаптера оригинальное кольцо ручной фокусировки объектива может работать как кольцо диафрагмы.

Описание

На адаптере фокусировки вы найдете двойную шкалу с отметками в футах и метрах. Ход фокусировки довольно длинный с поворотом на 300°.
Кольцо фокусировки оснащено стандартным 0,8mod, поэтому его можно использовать с любым последующим фокусом.
Также, в адаптер встроен передний сигнальный индикатор Tally.

Samyang V-AF MF имеет внешний диаметр 95 мм, что является отраслевым стандартом и позволяет легко прикрепить матовый бокс для киносъемки.
Адаптер весит всего 150 г, поэтому он не будет сильно нагружать крепление Sony E-Mount.

Таким образом, новый адаптер позволяет служить задачам кинематографии с более точным изменением диафрагмы.

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