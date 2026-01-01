Samyang V-AF MF Adapter адаптер

Описание

На адаптере фокусировки вы найдете двойную шкалу с отметками в футах и метрах. Ход фокусировки довольно длинный с поворотом на 300°.

Кольцо фокусировки оснащено стандартным 0,8mod, поэтому его можно использовать с любым последующим фокусом.

Также, в адаптер встроен передний сигнальный индикатор Tally.



Samyang V-AF MF имеет внешний диаметр 95 мм, что является отраслевым стандартом и позволяет легко прикрепить матовый бокс для киносъемки.

Адаптер весит всего 150 г, поэтому он не будет сильно нагружать крепление Sony E-Mount.



Таким образом, новый адаптер позволяет служить задачам кинематографии с более точным изменением диафрагмы.