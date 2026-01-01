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Samyang Lens Station Canon EF док-станция
Samyang Lens Station Canon EF док-станция
Samyang Lens Station Canon EF док-станция

Samyang Lens Station Canon EF док-станция

Samyang
Артикул: OLE-3883

Предназначено для настройки характеристик объектива и обновления прошивки автофокусных объективов Samyang, совместимых с креплением Canon EF.

Описание

Обновите прошивку и настройте чувствительность автофокуса и ручной фокусировки вашего объектива Samyang с помощью программы «Lens Manager». Скачайте эту программу с официального сайта Samyang, если у вас есть объектив Samyang с автофокусом, который подходит к креплению Canon EF. Однако, если у вас объектив Samyang под байонет Canon EF с ручной фокусировкой или другой марки, эта программа вам не подойдет.

Прежде чем начать процесс обновления, убедитесь, что ПО загружено на ваш ПК. Затем поместите объектив на док-станцию, совместив белую точку на объективе с красной точкой на станции. Закрутите объектив до щелчка. Подключите док-станцию к компьютеру через USB-кабель.

После завершения процесса обновления закройте программу, отключите USB-кабель и открутите объектив, нажав кнопку разблокировки.

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