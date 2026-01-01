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Kenko HD PRO 2.0X DGX телеконвертер для Nikon
Kenko HD PRO 2.0X DGX телеконвертер для Nikon
Kenko HD PRO 2.0X DGX телеконвертер для Nikon
Kenko HD PRO 2.0X DGX телеконвертер для Nikon

Kenko HD PRO 2.0X DGX телеконвертер для Nikon

Kenko
Артикул: MTG-0280

Kenko HD PRO 2.0X DGX телеконвертер для Nikon позволяет увеличить фокусное расстояние объектива в 2 раза и обеспечивает высокое разрешение снимков.

Описание

В телеконвертере используется высококачественная оптика, которая обеспечивает яркость, контрастность и четкость снимка, а также не вызывает затемнения изображения по краям кадра. Уникальная технология Gate Array IC позволяет использовать системы автофокусировки и стабилизации изображения, а также записывать полные данные EXIF, включая сведения о выдержке, диафрагме и модели объектива.

Сделанный в Японии, небольшой, компактный и удобный для переноски, Kenko HD PRO 2.0X DGX телеконвертер для Nikon полезен как для профессиональных фотографов, так и для любителей.

Черный цвет телеконвертера идеально сочетаться с новейшими объективами и камерами DSLR.

Характеристики:

  • увеличение - 2.0x
  • глубина резкости - 1/2 объектива
  • оптическая конструкция - 5 элементов в 3 группах
  • мембранные муфты - полностью автоматические
  • настройка экспозиции - 2 стопа
  • длина корпуса - 35.8 мм
  • вес - 157 г
  • крепление камеры/объектива - Nikon F

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