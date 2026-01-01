В телеконвертере используется высококачественная оптика, которая обеспечивает яркость, контрастность и четкость снимка, а также не вызывает затемнения изображения по краям кадра. Уникальная технология Gate Array IC позволяет использовать системы автофокусировки и стабилизации изображения, а также записывать полные данные EXIF, включая сведения о выдержке, диафрагме и модели объектива.
Сделанный в Японии, небольшой, компактный и удобный для переноски, Kenko HD PRO 2.0X DGX телеконвертер для Canon полезен как для профессиональных фотографов, так и для любителей.
Черный цвет телеконвертера идеально сочетается с новейшими объективами и камерами DSLR.
Характеристики:
- увеличение - 2.0x
- глубина резкости - 1/2 объектива
- оптическая конструкция - 5 элементов в 3 группах
- мембранные муфты - полностью автоматические
- настройка экспозиции - 2 стопа
- длина корпуса - 35.8 мм
- вес - 157 г
- крепление камеры/объектива - Canon EF и EF-S