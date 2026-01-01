images
images
images
images
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Canon
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Canon
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Canon
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Canon

Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Canon

Kenko
Артикул: MTG-0277

Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Canon позволяет увеличить фокусное расстояние объектива в 1.4 раза и обеспечивает высокое разрешение снимков.

Описание

В телеконвертере используется высококачественная оптика, которая обеспечивает яркость, контрастность и четкость снимка, а также не вызывает затемнения изображения по краям кадра. Уникальная технология Gate Array IC позволяет использовать системы автофокусировки и стабилизации изображения, а также записывать полные данные EXIF, включая сведения о выдержке, диафрагме и модели объектива.

Телеконвертер Kenko HD PRO 1.4X DGX для Canon рекомендуется использовать с объективами с диапазоном фокусных расстояний 50-200 мм. Конвертер может работать и вне этого интервала, но высокое качество гарантируется только в указанных границах.

Характеристики:

  • увеличение - 1.4x
  • глубина резкости - 1/1.4 объектива
  • оптическая конструкция - 3 элемента в 2 группах
  • мембранные муфты - полностью автоматические
  • настройка экспозиции - 1 стоп
  • длина корпуса - 25 мм
  • вес - 110 г
  • крепление камеры/объектива - Canon EF и EF-S

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Освещение портретных снимков с помощью простого упаковочного белого пакета в качестве модификатора света
Освещение портретных снимков с помощью простого упаковочного белого пакета в качестве модификатора света
Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки
Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки
Вилли Рони
Вилли Рони
Hasselblad X1D Leaked
Hasselblad X1D Leaked
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.