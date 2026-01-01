Описание

Удлинительные кольца Kenko DG EXTENSION TUBE SET макрокольца для Nikon устанавливаются между камерой и объективом, сокращая минимальное расстояние фокусировки объектива. Это дает возможность получить изображение большего масштаба. Поэтому наиболее часто такие кольца используются в макросъёмке, позволяя получить изображения высокого качества.

Благодаря контактной группе есть поддержка автофокуса. Однако из-за небольшой глубины резкости в некоторых случаях при макросъемке может потребоваться ручная фокусировка.



