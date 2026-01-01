images
images
Kenko DG EXTENSION TUBE SET макрокольца для Nikon
Kenko DG EXTENSION TUBE SET макрокольца для Nikon

Kenko DG EXTENSION TUBE SET макрокольца для Nikon

Kenko
Артикул: MTG-0275

Удлинительные макрокольца Kenko Extension Tube Set DG для зеркальных камер с креплением Nikon F, которые сокращают минимальное расстояние фокусировки до объекта съемки.

Кольца поставляются в наборе 12 мм, 20 мм и 36 мм. Фотограф может использовать их как по отдельности, так и в комбинации друг с другом. Вес - 0,34 кг.

Описание

Удлинительные кольца Kenko DG EXTENSION TUBE SET макрокольца для Nikon устанавливаются между камерой и объективом, сокращая минимальное расстояние фокусировки объектива. Это дает возможность получить изображение большего масштаба. Поэтому наиболее часто такие кольца используются в макросъёмке, позволяя получить изображения высокого качества.

Благодаря контактной группе есть поддержка автофокуса. Однако из-за небольшой глубины резкости в некоторых случаях при макросъемке может потребоваться ручная фокусировка.


Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Sintez Disco Fog SLOW жидкость для генераторов дыма медленного рассеивания
Арт. NVF-6900
Sintez Disco Fog SLOW жидкость для генераторов дыма медленного рассеивания
Наличие
в наличии 4-10 шт

Sintez Disco Fog SLOW – жидкость для генераторов дыма медленного рассеивания на водной основе (без глицерина). Предназначена для создания дымки в клубах, театральных представлениях и шоу-программах. Совершенно не имеет запаха!

1 530 ₽
В корзину

Видео

Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.