Kenko DG EXTENSION TUBE SET макрокольца для Canon

Описание

Удлинительные кольца Kenko DG Extension Tube Set устанавливаются между камерой и объективом, сокращая минимальное расстояние фокусировки объектива. Это дает возможность получить изображение большего масштаба. Поэтому наиболее часто такие кольца используются в макросъёмке, позволяя получить изображения высокого качества.

Благодаря контактной группе есть поддержка автофокуса. Однако из-за небольшой глубины резкости в некоторых случаях при макросъёмке может потребоваться ручная фокусировка.

Кольца поставляются в наборе 12 мм, 20 мм и 36 мм. Фотограф может использовать их как по отдельности, так и в комбинации друг с другом.