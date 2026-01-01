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Kenko DG EXTENSION TUBE SET макрокольца для Canon

Kenko DG EXTENSION TUBE SET макрокольца для Canon

Kenko
Артикул: MTG-0274

Удлинительные макрокольца Kenko Extension Tube Set DG для зеркальных камер с креплением Canon EF/EF-S, которые сокращают минимальное расстояние фокусировки до объекта съёмки.

Описание

Удлинительные кольца Kenko DG Extension Tube Set  устанавливаются между камерой и объективом, сокращая минимальное расстояние фокусировки объектива. Это дает возможность получить изображение большего масштаба. Поэтому наиболее часто такие кольца используются в макросъёмке, позволяя получить изображения высокого качества.

Благодаря контактной группе есть поддержка автофокуса. Однако из-за небольшой глубины резкости в некоторых случаях при макросъёмке может потребоваться ручная фокусировка.

Кольца поставляются в наборе 12 мм, 20 мм и 36 мм. Фотограф может использовать их как по отдельности, так и в комбинации друг с другом.

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