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Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJMTC-N3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему Nikon 9мм.
Набор удлинительных макроколец предназначен для работы с фотоаппаратами и объективами системы Nikon F. Металлические кольца легко монтируются на камеру, обеспечивая значительное зуммирование без искажений за счет увеличения длины оптической оси. Отсутствие электрических контактов не позволяет использовать автоматическую настройку экспозиции и фокусировки.
9-мм кольцо (кольцо 1)
16мм кольцо (кольцо 2)
30мм кольцо (кольцо 3)
Кольцо адаптер с креплением к камере
Кольцо адаптер с креплением к объективу
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