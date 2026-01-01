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Fujimi FJMTC-N3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему Nikon 9мм
Fujimi FJMTC-N3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему Nikon 9мм

Fujimi FJMTC-N3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему Nikon 9мм

Fujimi
Артикул: DAN-8872

Fujimi FJMTC-N3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему Nikon 9мм.

Набор удлинительных макроколец предназначен для работы с фотоаппаратами и объективами системы Nikon F. Металлические кольца легко монтируются на камеру, обеспечивая значительное зуммирование без искажений за счет увеличения длины оптической оси. Отсутствие электрических контактов не позволяет использовать автоматическую настройку экспозиции и фокусировки.

Описание

Fujimi FJMTC-N3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему Nikon 9мм

Комплектация

9-мм кольцо (кольцо 1)
16мм кольцо (кольцо 2)
30мм кольцо (кольцо 3)
Кольцо адаптер с креплением к камере
Кольцо адаптер с креплением к объективу

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