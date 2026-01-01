Артикул: DAN-8872

Fujimi FJMTC-N3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему Nikon 9мм.

Набор удлинительных макроколец предназначен для работы с фотоаппаратами и объективами системы Nikon F. Металлические кольца легко монтируются на камеру, обеспечивая значительное зуммирование без искажений за счет увеличения длины оптической оси. Отсутствие электрических контактов не позволяет использовать автоматическую настройку экспозиции и фокусировки.