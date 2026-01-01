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Fujimi FJMTC-C3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему EOS 9мм

Fujimi FJMTC-C3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему EOS 9мм

Fujimi
Артикул: DAN-8871

Fujimi FJMTC-C3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему EOS.

Набор удлинительных макроколец предназначен для работы с фотоаппаратами и объективами системы Canon EOS. Металлические кольца легко монтируются на камеру, обеспечивая значительное зуммирование без искажений за счет увеличения длины оптической оси. Отсутствие электрических контактов не позволяет использовать автоматическую настройку экспозиции и фокусировки.

Описание

Fujimi FJMTC-C3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему EOS 9мм

Комплектация

9-мм кольцо (кольцо 1).
16-мм кольцо (кольцо 2).
30-мм кольцо (кольцо 3).
Кольцо адаптер с креплением к камере.
Кольцо адаптер с креплением к объективу.

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