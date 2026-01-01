images
Fujimi FJAR-42FX адаптер М42 на камеры с байонетом FUJI X

Fujimi FJAR-42FX адаптер М42 на камеры с байонетом FUJI X

Fujimi
Артикул: DAN-5711

Адаптер Fujimi FJAR-42FX для объектива М42 на камеры с байонетом FUJI X.

Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на фотокамеры с байонетом FUJI X. Переходник изготовлен из алюминия.

Описание

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.

Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Видеоурок &quot;Базовые техники освещения на примере портретной съемки&quot;
Видеоурок "Базовые техники освещения на примере портретной съемки"
ТОП-5 спецэффектов для фотосъемки на 2020 год
ТОП-5 спецэффектов для фотосъемки на 2020 год
Выбор площадки для штатива
Выбор площадки для штатива
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.