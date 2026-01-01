Fujimi FJAR-42FX адаптер М42 на камеры с байонетом FUJI X

Артикул: DAN-5711

Адаптер Fujimi FJAR-42FX для объектива М42 на камеры с байонетом FUJI X.

Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на фотокамеры с байонетом FUJI X. Переходник изготовлен из алюминия.