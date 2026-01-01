Fujimi FJAR-4243 переходник для объектива M42-Micro 4/3, для Panasonic/Olympus

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник Fujimi FJAR-4243 для объектива M42-Micro 4/3 (Panasonic/Olympus).
Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры с байонетом 4/3 (Panasonic/Olympus). Переходник изготовлен из алюминия и имеет черное, матовое покрытие.
Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
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