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Fujimi FJAR-4243 переходник для объектива M42-Micro 4/3, для Panasonic/Olympus
Fujimi FJAR-4243 переходник для объектива M42-Micro 4/3, для Panasonic/Olympus

Fujimi FJAR-4243 переходник для объектива M42-Micro 4/3, для Panasonic/Olympus

Fujimi
Артикул: DAN-5701

Переходник Fujimi FJAR-4243 для объектива M42-Micro 4/3 (Panasonic/Olympus).

Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры с байонетом 4/3 (Panasonic/Olympus). Переходник изготовлен из алюминия и имеет черное, матовое покрытие.

Описание

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.

Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.

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