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Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходное кольцо Fotokvant LAD L39-M 4/3.
Переходное кольцо для установки объективов Leica L39 на камеру Olympus E-P1/E-P2/E-PL1 или Panasonnic G1/G2/GF1/GH1/GH2. Изготовлено из металла. Совместимо со всеми фотоаппаратами c креплением M4/3 и объективами, имеющими крепление Leica L39. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.
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