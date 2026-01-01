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Fotokvant LAD L39-M 4/3 переходное кольцо
Fotokvant LAD L39-M 4/3 переходное кольцо
Fotokvant LAD L39-M 4/3 переходное кольцо

Fotokvant LAD L39-M 4/3 переходное кольцо

Fotokvant
Артикул: DAN-3932

Переходное кольцо Fotokvant LAD L39-M 4/3.

Переходное кольцо для установки объективов Leica L39 на камеру Olympus E-P1/E-P2/E-PL1 или Panasonnic G1/G2/GF1/GH1/GH2. Изготовлено из металла. Совместимо со всеми фотоаппаратами c креплением M4/3 и объективами, имеющими крепление Leica L39. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.

Описание

Fotokvant LAD L39-M 4/3 переходное кольцо

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