Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Sony Alpha с чипом

Описание

Переходное металлическое кольцо дает возможность присоединить фотокамеры Sony Alpha к телескопу для астрофотографии или к микроскопу при микрофотографии. Кольцо крепится непосредственно на окулярный узел телескопа или с помощью Т-адаптера что зависит от модели телескопа.

Адаптер состоит из двух колец, на внутреннем нарезана резьба М42×0,75, наружное кольцо c байонетом Sony A. Адаптер со встроенным чипом, позволит производить съемку камерами, которые блокируют затвор при использовании не "родных" объективов. Работает в режимах М или Av.

Характеристики: