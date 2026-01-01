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Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Sony Alpha с чипом
Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Sony Alpha с чипом
Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Sony Alpha с чипом
Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Sony Alpha с чипом
Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Sony Alpha с чипом
Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Sony Alpha с чипом

Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Sony Alpha с чипом

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6489

Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Sony Alpha с чипом – предназначено для крепления телескопов и микроскопов с креплением T и T2 на цифровые зеркальные фотоаппараты Sony Alpha.

Описание

Переходное металлическое кольцо дает возможность присоединить фотокамеры Sony Alpha к телескопу для астрофотографии или к микроскопу при микрофотографии. Кольцо крепится непосредственно на окулярный узел телескопа или с помощью Т-адаптера что зависит от модели телескопа.

Адаптер состоит из двух колец, на внутреннем нарезана резьба М42×0,75, наружное кольцо c байонетом Sony A. Адаптер со встроенным чипом, позволит производить съемку камерами, которые блокируют затвор при использовании не "родных" объективов. Работает в режимах М или Av.

Характеристики:

  • совместимость – для адаптера (телескопа, микроскопа) Т/T2 (резьбовое соединение М42×0,75)
  • электронные контакты – да
  • цвет – черный
  • материал – алюминий

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