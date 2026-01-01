Falcon Eyes переходное кольцо Pentacon на EOS

Описание

Переходное кольцо Pentacon на Canon EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Б (Pentacon Six, P6, Exakta 66, рабочий отрезок 74,10 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF-S, EF (рабочий отрезок 44 мм) и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, по этому подтверждение фокусировки отсутствует. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.