Falcon Eyes переходное кольцо Nikon F на Canon EOS

Описание

Переходное кольцо Nikon F на Canon EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F (рабочий отрезок 46,5) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av (камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму). Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть использованы только с максимально открытой диафрагмой.

Характеристики: