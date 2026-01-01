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Falcon Eyes переходное кольцо Nikon F на Canon EOS
Falcon Eyes переходное кольцо Nikon F на Canon EOS

Falcon Eyes переходное кольцо Nikon F на Canon EOS

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6478

Falcon Eyes переходное кольцо Nikon F на Canon EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Nikon F на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.

Описание

Переходное кольцо Nikon F на Canon EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F (рабочий отрезок 46,5) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av (камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму). Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть использованы только с максимально открытой диафрагмой.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с байонетом Nikon F на фотоаппараты Canon EOS
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – металл

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