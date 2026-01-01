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Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Sony MA с чипом
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Sony MA с чипом

Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Sony MA с чипом

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6476

Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Sony MA с чипом –  предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Sony Alpha/Minolta AF, с чипом подтверждения фокусировки.

Описание

Переходное кольцо M42 на Sony MA с чипом, позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Sony Alpha/Minolta AF (рабочий отрезок 44,5 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Эта модель имеет электронный чип, который позволяет использовать функцию подтверждения фокусировки. Управление диафрагмой и фокусировка производятся в ручном режиме. Работает с режимами A и Av для автоматического определения экспозиции (значение диафрагмы на мониторе не отображается), в режимах P и S экспонометр не работает, возможна только съемка.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с резьбой М42 на фотоаппараты с байонетом Sony Alpha/Minolta
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – да
  • материал – металл

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