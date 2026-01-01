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Falcon Eyes переходное кольцо Canon EOS на Olympus M4/3
Falcon Eyes переходное кольцо Canon EOS на Olympus M4/3

Falcon Eyes переходное кольцо Canon EOS на Olympus M4/3

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6475

Falcon Eyes переходное кольцо Canon EOS на Olympus M4/3 – предназначено для крепления объективов с байонетом Canon EF-S, EF на фотокамеры с байонетом Микро 4:3 (Micro Four Thirds).

Описание

Переходное кольцо Canon EOS на Olympus M4/3 позволяет устанавливать объективы с байонетом Canon EF-S, EF (рабочий отрезок 44 мм) на фотокамеры с байонетом Микро 4:3 (Micro Four Thirds, рабочий отрезок 19,25 мм) и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов и по этому отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме. Рекомендуемые режимы работы фотоаппарата M/Av.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с байонетом Canon EF-S, EF на фотоаппараты с байонетом Микро 4:3
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – алюминий (анодированный черный), латунь (хромированная)

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