Falcon Eyes кольцо переходное T2 на Pentax

Характеристики:
- для камеры системы – Pentax
- для адаптера (телескопа, микроскопа) – Т/T2 (резьбовое соединение М42x0,75)
- электронные контакты – нет
- цвет – черный
- материал – алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes T2 – Pentax – переходное кольцо для установки телескопов/микроскопов с креплением T/T2 на цифровые зеркальные фотоаппараты Pentax.
Изготовлено из металла. Позволяет присоединить фотоаппараты Pentax к телескопу для астрофотографии или к микроскопу при микрофотографии. Кольцо устанавливается непосредственно на окулярный узел телескопа или с помощью Т-адаптера (в зависимости от модели телескопа).
Адаптер состоит из двух колец, внутреннее имеет резьбу М42x0,75, наружное кольцо c байонетом Pentax K. Адаптер не имеет электронных контактов, подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av.
Характеристики:
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