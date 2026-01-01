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Falcon Eyes кольцо переходное T2 на Pentax
Falcon Eyes кольцо переходное T2 на Pentax

Falcon Eyes кольцо переходное T2 на Pentax

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8926

Falcon Eyes T2 – Pentax – переходное кольцо для установки телескопов/микроскопов с креплением T/T2 на цифровые зеркальные фотоаппараты Pentax.

Изготовлено из металла. Позволяет присоединить фотоаппараты Pentax к телескопу для астрофотографии или к микроскопу при микрофотографии. Кольцо устанавливается непосредственно на окулярный узел телескопа или с помощью Т-адаптера (в зависимости от модели телескопа).

Адаптер состоит из двух колец, внутреннее имеет резьбу М42x0,75, наружное кольцо c байонетом Pentax K. Адаптер не имеет электронных контактов, подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av.

Описание

Характеристики:

  • для камеры системы – Pentax
  • для адаптера (телескопа, микроскопа) – Т/T2 (резьбовое соединение М42x0,75)
  • электронные контакты – нет
  • цвет – черный
  • материал – алюминий

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