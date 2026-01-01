Falcon Eyes кольцо переходное T2 на Olympus 4/3

Артикул: NVF-8925

Falcon Eyes T2 – Olympus 4/3 – переходное кольцо для установки телескопов/микроскопов с креплением T/T2 на цифровые фотоаппараты Olympus 4/3.

Изготовлено из металла. Позволяет присоединить фотоаппараты Olympus 4/3 к телескопу для астрофотографии или к микроскопу при микрофотографии. Кольцо устанавливается непосредственно на окулярный узел телескопа или с помощью Т-адаптера (в зависимости от модели телескопа).

Адаптер состоит из двух колец, внутреннее имеет резьбу М42x0,75; наружное кольцо c байонетом Olympus 4/3. Адаптер не имеет электронных контактов, подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av.