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Falcon Eyes кольцо переходное Sony Alpha на Sony Nex
Falcon Eyes кольцо переходное Sony Alpha на Sony Nex

Falcon Eyes кольцо переходное Sony Alpha на Sony Nex

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8923

Falcon Eyes Sony Alpha – Sony Nex – переходное кольцо для установки объективов Minolta AF/Sony Alpha на цифровые фотоаппараты с байонетом Sony E (Sony NEX).

Изготовлено из металла. Позволяет устанавливать объективы с резьбовым креплением Minolta AF, Minolta A, байонет α, байонет А-типа (рабочий отрезок 44,5 мм) на фотоаппараты Sony NEX с байонетом E (рабочий отрезок 18 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность.

Описание

Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме. Конструкцией предусмотрено регулировочное кольцо на 8 позиций для ручного управления диафрагмой объектива.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов Minolta AF/Sony Alpha на цифровые фотоаппараты с байонетом Sony E (Sony NEX)
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – алюминий (анодированный черный), латунь (хромированная)

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