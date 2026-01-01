Falcon Eyes кольцо переходное Sony Alpha на Sony Nex

Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме. Конструкцией предусмотрено регулировочное кольцо на 8 позиций для ручного управления диафрагмой объектива.
Характеристики:
- совместимость – для установки объективов Minolta AF/Sony Alpha на цифровые фотоаппараты с байонетом Sony E (Sony NEX)
- фокусировка на бесконечность – да
- подтверждение фокусировки – нет
- материал – алюминий (анодированный черный), латунь (хромированная)