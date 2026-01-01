Falcon Eyes кольцо переходное Sony Alpha на Sony Nex

Описание

Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме. Конструкцией предусмотрено регулировочное кольцо на 8 позиций для ручного управления диафрагмой объектива.

Характеристики: