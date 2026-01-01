Samyang Lens Station Sony E док-станция

Описание

Обновите прошивку и настройте чувствительность автофокуса и ручной фокусировки вашего объектива Samyang с помощью программы «Lens Manager». Скачайте эту программу с официального сайта Samyang.

Samyang Lens Manager доступен только для объективов Samyang с автоматической фокусировкой, за исключением объективов Samyang с ручной фокусировкой или других брендов.

Прежде чем начать процесс обновления, убедитесь, что ПО загружено на ваш ПК. Затем поместите объектив на док-станцию, совместив белую точку на объективе с красной точкой на станции. Закрутите объектив до щелчка. Подключите док-станцию к компьютеру через USB-кабель.

После завершения процесса обновления закройте программу, отключите USB-кабель и открутите объектив, нажав кнопку разблокировки.