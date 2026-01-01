Canon EOS R mount adapter адаптер с кольцом управления 2972C005/2972C001

Арт. MTG-1099

Samyang AF 50mm f/1.4 Sony FE II объектив.

Компактный и легкий стандартный объектив для беззеркальных камер , который все наконец выпущен. После углубленных исследований и общения с клиентами AF 50 мм F1.4 FE II станет новым стандартом для стандартных объективов. Красивое размытие фона, созданное сочетанием двух асферических линз и светосильной диафрагмы F1.4, выделяет объект с его выдающейся четкостью. Бесшумная автофокусировка обеспечивают отличные результаты высокого уровня для видеосъемки. Представляем второй стандартный объектив Samyang, AF 50 мм F1.4 FE II, оснащенный потрясающей производительностью.