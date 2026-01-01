Canon EOS R mount adapter адаптер с кольцом управления 2972C005/2972C001

Объективы, совместимые с адаптером:
- Объективы EF с фиксированным фокусным расстоянием
- Объективы EF с переменным фокусным расстоянием
- Линейка EF-S
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер крепления позволяет использовать объективы EF-S и EF с беззеркальными камерами EOS R, при этом сохраняя все рабочие функции объективов. Оснащен кольцом управления, на котором можно установить такие функции как выбор ISO, диафрагмы, выдержки или компенсация экспозиции. Адаптер оснащен металлическими креплениями с обеих сторон, защищены от попадания пыли и влаги. Объективы EF-M использовать нельзя.
Объективы, совместимые с адаптером:
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Samyang AF 50mm f/1.4 Sony FE II объектив.
Компактный и легкий стандартный объектив для беззеркальных камер , который все наконец выпущен. После углубленных исследований и общения с клиентами AF 50 мм F1.4 FE II станет новым стандартом для стандартных объективов. Красивое размытие фона, созданное сочетанием двух асферических линз и светосильной диафрагмы F1.4, выделяет объект с его выдающейся четкостью. Бесшумная автофокусировка обеспечивают отличные результаты высокого уровня для видеосъемки. Представляем второй стандартный объектив Samyang, AF 50 мм F1.4 FE II, оснащенный потрясающей производительностью.