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Canon EOS R mount adapter адаптер с кольцом управления 2972C005
Canon EOS R mount adapter адаптер с кольцом управления 2972C005

Canon EOS R mount adapter адаптер с кольцом управления 2972C005

Canon
Артикул: OLE-1714

Canon EOS R mount adapter адаптер с кольцом управления 2972C005

Адаптер позволяет использовать объективы EF и EF-S с камерами EOS R и оснащен кольцом управления, которое обеспечивает  ручное управление различными настройками без необходимости отвлекаться от съемочного процесса.

Описание

Canon EOS R mount adapter адаптер с кольцом управления 2972C005

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