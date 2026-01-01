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Москва
Малая Семеновская 3с6
Canon EOS R mount adapter адаптер с кольцом управления 2972C005
Адаптер позволяет использовать объективы EF и EF-S с камерами EOS R и оснащен кольцом управления, которое обеспечивает ручное управление различными настройками без необходимости отвлекаться от съемочного процесса.
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