Bessa реверсивный макроадаптер Canon EOS 55 мм

Phottix Varos H – держатель, представляющий из себя плоское основание, к которому с помощью ремешка (контактной ленты-липучки) крепится вспышка.
Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Bessa Canon EOS 55 мм – реверсивный макроадаптер для крепления объектива с диаметром резьбы под фильтры 55 мм обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив с внутренней резьбой 55 мм превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.
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Phottix Varos H – держатель, представляющий из себя плоское основание, к которому с помощью ремешка (контактной ленты-липучки) крепится вспышка.
Вес - 0,15 кг.
Fotokvant U-101S – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.
Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 101. Вес - 350 г.