Samyang V-AF 75mm T1.9 Sony FE объектив

Функция автофокуса облегчает фокусировку при использовании объектива на кардане или дроне, а переключатель позволяет сохранять настройки фокусировки при переключении между ручным и автофокусом.
Объектив также оснащен светодиодным индикатором на передней панели, который позволяет видеть, ведет ли камера запись.
Характеристики:
- Тип объектива кинообъектив
- Фокусное расстояние 75 мм
- Диафрагма T1.9
- Крепление объектива Sony E
- Автоматическая фокусировка есть
- Число элементов / групп элементов 10 / 9
- Число лепестков диафрагмы 9
- Размеры (D x L) 72,2 x 72,1мм
- Минимальное расстояние фокусировки 0.69 м
- Внутренняя фокусировка есть
- Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм