Samyang V-AF 75mm T1.9 Sony FE объектив

Описание

Функция автофокуса облегчает фокусировку при использовании объектива на кардане или дроне, а переключатель позволяет сохранять настройки фокусировки при переключении между ручным и автофокусом.



Объектив также оснащен светодиодным индикатором на передней панели, который позволяет видеть, ведет ли камера запись.

Характеристики: