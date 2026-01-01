Samyang V-AF 45mm T1.9 Sony FE объектив

Описание

Корейская компания Samyang продолжает выпуск кинообъективов с автофокусом – представлен Samyang V-AF 45mm T1.9 FE, который стал четвёртым в линейке, составив компанию V-AF 24, 35 и 75 мм. Как и положено объективам одной линейки, вся оптика имеет диафрагму T1.9, одинаковые размер, вес и угол поворота кольца фокуса на 300°, цветопередачу и характер картинки.

Характеристики: