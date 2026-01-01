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Samyang V-AF 45mm T1.9 Sony FE объектив
Samyang V-AF 45mm T1.9 Sony FE объектив
Samyang V-AF 45mm T1.9 Sony FE объектив

Samyang V-AF 45mm T1.9 Sony FE объектив

Samyang
Артикул: MTG-2031

Samyang V-AF 45mm T1.9 Sony FE объектив. Cерия V-AF является первой в мире автофокусной оптикой для кино. Также компания разработала специальный адаптер для ручного фокуса, в котором используются контакты на передней части объектива. Байонет: Sony FE. Объектив для полного кадра, круг изображения 43,3 м. Поддерживает датчики до 8K. Лёгкий – 280 г. 

Описание

Корейская компания Samyang продолжает выпуск кинообъективов с автофокусом – представлен Samyang V-AF 45mm T1.9 FE, который стал четвёртым в линейке, составив компанию V-AF 24, 35 и 75 мм. Как и положено объективам одной линейки, вся оптика имеет диафрагму T1.9, одинаковые размер, вес и угол поворота кольца фокуса на 300°, цветопередачу и характер картинки. 

Характеристики: 

  • Тип объектива кинообъектив
  • Фокусное расстояние 45 мм
  • Диафрагма F1.90
  • Крепление объектива Sony FE
  • Стабилизация изображения нет
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры (D x L) 72,2 х 72,1 мм
  • Вес 280 г
  • Угол обзора 52.3°
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.38 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
  • Формат изображения полнокадровый 36х24 мм

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