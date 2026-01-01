Samyang V-AF 45mm T1.9 Sony FE объектив

Корейская компания Samyang продолжает выпуск кинообъективов с автофокусом – представлен Samyang V-AF 45mm T1.9 FE, который стал четвёртым в линейке, составив компанию V-AF 24, 35 и 75 мм. Как и положено объективам одной линейки, вся оптика имеет диафрагму T1.9, одинаковые размер, вес и угол поворота кольца фокуса на 300°, цветопередачу и характер картинки.
Характеристики:
- Тип объектива кинообъектив
- Фокусное расстояние 45 мм
- Диафрагма F1.90
- Крепление объектива Sony FE
- Стабилизация изображения нет
- Автоматическая фокусировка есть
- Число лепестков диафрагмы 9
- Размеры (D x L) 72,2 х 72,1 мм
- Вес 280 г
- Угол обзора 52.3°
- Минимальное расстояние фокусировки 0.38 м
- Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
- Формат изображения полнокадровый 36х24 мм