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Samyang V-AF 35mm T1.9 Sony FE объектив
Samyang V-AF 35mm T1.9 Sony FE объектив
Samyang V-AF 35mm T1.9 Sony FE объектив
Samyang V-AF 35mm T1.9 Sony FE объектив
Samyang V-AF 35mm T1.9 Sony FE объектив

Samyang V-AF 35mm T1.9 Sony FE объектив

Samyang
Артикул: MTG-2030

Samyang V-AF 35mm T1.9 Sony FE объектив. Добавьте в свой комплект сверхлегкий и ультракомпактный кинообъектив Cine AF 35mm T1.9 FE Sony E-Mount Lens от Samyang. Объектив имеет крепление Sony E-mount и покрывает полнокадровые матрицы до 8K. Оснащен многослойным покрытием для защиты линз от бликов и 9-лепестковой диафрагмой, которая обеспечивает мягкое, естественное боке и эффектный кинематографический вид. Функция автофокуса облегчает фокусировку при использовании объектива на кардане или дроне, а переключатель позволяет сохранять настройки фокусировки при переключении между ручным и автофокусом. Также оснащен светодиодным индикатором на передней панели, который позволяет видеть, ведет ли камера запись.

Описание

Характеристики:

  • Тип объектива кинообъектив
  • Фокусное расстояние 35 мм
  • Диафрагма T1.9
  • Крепление объектива Sony E
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры (D x L) 72,2 х 72,1 мм
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.29 м
  • Ультразвуковой мотор есть
  • Внутренняя фокусировка есть
  • Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

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