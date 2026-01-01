Артикул: MTG-2030

Samyang V-AF 35mm T1.9 Sony FE объектив. Добавьте в свой комплект сверхлегкий и ультракомпактный кинообъектив Cine AF 35mm T1.9 FE Sony E-Mount Lens от Samyang. Объектив имеет крепление Sony E-mount и покрывает полнокадровые матрицы до 8K. Оснащен многослойным покрытием для защиты линз от бликов и 9-лепестковой диафрагмой, которая обеспечивает мягкое, естественное боке и эффектный кинематографический вид. Функция автофокуса облегчает фокусировку при использовании объектива на кардане или дроне, а переключатель позволяет сохранять настройки фокусировки при переключении между ручным и автофокусом. Также оснащен светодиодным индикатором на передней панели, который позволяет видеть, ведет ли камера запись.