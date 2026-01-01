Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC VDSLR Fujifilm X объектив

Артикул: OLE-3928

Широкоугольный кинообъектив с постоянным фокусным расстоянием 20 мм и степенью светопропускания Т 1.9 для камер с полнокадровым сенсором. Байонет Fujifilm X. Объектив адаптирован для видеосъемки, оснащен зубчатым кольцом для управления следящим фокусом и бесшумными приводами, которые работают без щелчков. Диаметр светофильтра 77 мм.