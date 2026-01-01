images
images
images
images
images
Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC VDSLR Fujifilm X объектив
Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC VDSLR Fujifilm X объектив
Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC VDSLR Fujifilm X объектив
Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC VDSLR Fujifilm X объектив
Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC VDSLR Fujifilm X объектив

Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC VDSLR Fujifilm X объектив

Samyang
Артикул: OLE-3928

Широкоугольный кинообъектив с постоянным фокусным расстоянием 20 мм и степенью светопропускания Т 1.9 для камер с полнокадровым сенсором. Байонет Fujifilm X. Объектив адаптирован для видеосъемки, оснащен зубчатым кольцом для управления следящим фокусом и бесшумными приводами, которые работают без щелчков. Диаметр светофильтра 77 мм.

Описание

Объектив создан специально для видеографов и фотографов, работающих в системе Fujifilm X. Благодаря эффективному фокусному расстоянию 30 мм (в 35-мм эквиваленте) и рекордной диафрагме T1.9, он идеально подходит для съемки в условиях низкой освещенности, архитектуры, интерьеров, репортажа и стрит-фотографии.

Ключевые особенности:

  • Киносъёмочная серия VDSLR: Единые для всей линейки модули шестерен для фоллоу-фокуса, безкликовая диафрагма (декличированное кольцо) для плавной смены яркости при записи видео.
  • Сверхсветосила T1.9: Позволяет снимать в темных помещениях без штатива и получать красивое размытие фона (боке) на открытой диафрагме.
  • Качество оптики:
    • ED (Extra-low Dispersion) — низкодисперсионное стекло против хроматических аберраций (цветных ореолов).
    • AS (Aspherical) — асферический элемент для резкости по краям кадра и отсутствия дисторсии.
  • UMC (Ultra Multi-Coating) — многослойное просветление против бликов и засветок.
  • Крупная шкала фокусировки: Ход кольца фокусировки составляет почти 150 градусов — точная ручная наводка на резкость без промахов.

Для кого:

  • Видеоблогеры, снимающие «говорящую голову» с атмосферным фоном.
  • Кинолюбители с камерой Fujifilm X-T4, X-H2s, X-S20.
  • Астрографы (съемка звездного неба).
  • Репортажники, которым нужна скорость и угол.

Характеристики:

  • Тип объектива кинообъектив
  • Фокусное расстояние 20 мм
  • Диафрагма T1.9
  • Минимальная диафрагма T22
  • Крепление объектива Fujifilm X
  • Угол обзора 70,3˚
  • Оптическая схема 13 элементов в 12 группах
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.2 м
  • Размеры 83 х 114,7 мм
  • Вес 586 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Георгий Пинхасов - мастер работы со светом и один из лучших мировых стрит-фотографов
Георгий Пинхасов - мастер работы со светом и один из лучших мировых стрит-фотографов
7 идей для творческой фотосъемки
7 идей для творческой фотосъемки
Джей Мейзел
Джей Мейзел
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.