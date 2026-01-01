Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC VDSLR Fujifilm X объектив

Объектив создан специально для видеографов и фотографов, работающих в системе Fujifilm X. Благодаря эффективному фокусному расстоянию 30 мм (в 35-мм эквиваленте) и рекордной диафрагме T1.9, он идеально подходит для съемки в условиях низкой освещенности, архитектуры, интерьеров, репортажа и стрит-фотографии.
Ключевые особенности:
- Киносъёмочная серия VDSLR: Единые для всей линейки модули шестерен для фоллоу-фокуса, безкликовая диафрагма (декличированное кольцо) для плавной смены яркости при записи видео.
- Сверхсветосила T1.9: Позволяет снимать в темных помещениях без штатива и получать красивое размытие фона (боке) на открытой диафрагме.
- Качество оптики:
- ED (Extra-low Dispersion) — низкодисперсионное стекло против хроматических аберраций (цветных ореолов).
- AS (Aspherical) — асферический элемент для резкости по краям кадра и отсутствия дисторсии.
- UMC (Ultra Multi-Coating) — многослойное просветление против бликов и засветок.
- Крупная шкала фокусировки: Ход кольца фокусировки составляет почти 150 градусов — точная ручная наводка на резкость без промахов.
Для кого:
- Видеоблогеры, снимающие «говорящую голову» с атмосферным фоном.
- Кинолюбители с камерой Fujifilm X-T4, X-H2s, X-S20.
- Астрографы (съемка звездного неба).
- Репортажники, которым нужна скорость и угол.
Характеристики:
- Тип объектива кинообъектив
- Фокусное расстояние 20 мм
- Диафрагма T1.9
- Минимальная диафрагма T22
- Крепление объектива Fujifilm X
- Угол обзора 70,3˚
- Оптическая схема 13 элементов в 12 группах
- Минимальное расстояние фокусировки 0.2 м
- Размеры 83 х 114,7 мм
- Вес 586 г