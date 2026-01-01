Артикул: MTG-2035

Canon EOS R100 Kit RF-S 18-45 IS STM беззеркальный фотоаппарат. Компактная и легкая, эргономичный выступ для удобного захвата

Датчик изображения APS-C разрешением 24,1 МП: отличное качество изображения с малой глубиной резкости

Автофокус Dual Pixel CMOS AF с распознаванием людей (лицо, глаза, голова, корпус)

Разъем 3.5 мм для подключения внешнего микрофона

Bluetooth и Wi-Fi: удобное соединение между камерой и мобильным устройством

Зарядка через USB: удобная зарядка с помощью кабеля USB.