Canon EOS R100 Kit RF-S 18-45 IS STM беззеркальный фотоаппарат

Характеристики:
- Матрица - 22.3 x 14.9мм CMOS
- Эффективные пиксели - 24.1 мегапикселя
- Всего пикселей - 25.8 мегапикселя
- Соотношение сторон - 3:2
- Тип цветного фильтра - Основной цвет RGB
- Процессор - DIGIC 8
- Объективы - RF
- Совместимость - RF, RF-S (объективы EF и EF-S, совместимые через адаптер крепления)
- Фокусное расстояние - Эквивалентно 1,6-кратному фокусному расстоянию объектива 35 мм.
- Стабилизация изображения - Оптическая стабилизация с объективами с IS Цифровая стабилизация видео: Выкл. / Включено / Улучшено
- Фокусировка - Dual Pixel CMOS AF Во время следящей автофокусировки 4K Movie Servo AF используется метод обнаружения контраста.
- Максимальное количество зон автофокусировки (фото/видео) - 143 / 117
- Рабочий диапазон АФ - EV -4 - 18 / EV -2 - 18
- Режимы автофокусировки - Покадровая автофокусировка и следящая автофокусировка
- Выбор точки автофокусировки - Отслеживание лица+ Точечный автофокус 1-точечная автофокусировка Зона автофокусировки Кадры:
- Максимум 3975 позиций Видео: Максимум 3375 позиций Максимум 143/99 точек доступно для автоматического выбора в режиме Face+Tracking. Может варьироваться в зависимости от настроек. Макс. 25 кадров в зоне автофокусировки [1] Свободно расположите 1 точку автофокусировки/1 зону автофокусировки с помощью ручного выбора (доступная область зависит от объектива)
- Блокировка АФ - Блокируется, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину или настраиваемая кнопка блокировки автоэкспозиции
- Подсветка автофокусировки - с помощью вспомогательной светодиодной лампы
- Ручная фокусировка - С объективами RF: с помощью специального переключателя AF/MF на объективе, если он доступен, или в меню. С объективами EF и EF-S — выберите с помощью переключателя AF/MF на объективе Возможна визуальная помощь при MF Доступны режимы AF+MF (ручная настройка фокуса после покадровой автофокусировки) Увеличение изображения, доступное во время ручной фокусировки (3-10x, с шагом 0,1x5)
- Режимы замера - Замер в реальном времени с датчика изображения (1) Оценочный замер (384 зоны, 24x16) (2) Частичный замер в центре (прибл. 5,8% экрана Live View) — только фото (3) Центрально-взвешенный замер (4) Точечный замер (прибл. 2,9% экрана просмотра в реальном времени) Частичный и точечный замер недоступен в видео
- Диапазон яркости замера - Фото: EV -2 – 20 Видео: EV 0 – 20
- Блокировка автоэкспозиции - Авто: в режиме покадровой автофокусировки экспозиция блокируется, как только объекты оказываются в фокусе. Вручную: с помощью кнопки блокировки автоэкспозиции в творческой зоне или в режимах видеосъемки
- Компенсация экспозиции - +/-3 EV с шагом 1/3 ступени
- AEB - 3 кадра, +/- 2 EV, шаг 1/3 ступени
- Чувствительность ISO - Нормальная чувствительность ISO: 100–12 800 единиц ISO с шагом 1/3 или 1 ступень Расширенная чувствительность ISO: H (эквивалентно ISO 25 600)
- Затвор - Электронный затвор (скользящий затвор с использованием датчика изображения). Электронная первая шторка, механическая 2-я шторка
- Скорость - 30–1/4000 с (с шагом 1/3 ступени), Ручная выдержка (общий диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки)
- Баланс белого
Автоматический баланс белого с датчиком изображения
AWB (приоритет атмосферы/приоритет белого), дневной свет, тень, облачно, лампы накаливания, белый флуоресцентный свет, вспышка, пользовательский, настройка цветовой температуры Компенсация баланса белого: 1. Синий/янтарный +/-9 2. Пурпурный/зеленый +/-9
Синий / янтарный +/-9 уровней Пурпурный / зеленый +/-9 уровней
Пользовательский баланс белого - Да, выберите изображение на карте для использования в качестве пользовательского баланса белого
- Брекетинг баланса белого - +/- 3 уровня, шаг одиночного уровня
- Видоискатель - 0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED прибл. 2 360 000 точек
- Частота обновления электронного видоискателя - 59,94 кадров в секунду
- Количество точек - 2,360,000 точек
- Покрытие (верт/гор) - 100%
- Увеличение - 0.95x
- Глазок - 22мм
- Коррекция диоптрий- От -3.0 до +1.0 м-1
- Яркость - Ручная регулировка 1-5
- Моделирование экспозиции - есть
- Датчик - есть
- Информация о видоискателе
- Датчик видоискателя: есть Вертикальное отображение только для фотографий. Моделирование экспозиции 17 'Настраивается и переключается с помощью кнопки [INFO]18 (1) Изображение в режиме реального времени с информацией об экспозиции (2)
- Изображение в режиме реального времени с основной информацией (3) Изображение в режиме реального времени с полной информацией Настраиваемые параметры: Наложение сетки (форматы x3), гистограмма (яркость/RGB) Яркость видоискателя: регулируется вручную 1-5
- Предпросмотр глубины резкости - Да
- ЖК-дисплей (TFT) с диагональю 0,5 см (3,0 дюйма). Соотношение сторон 3:2. прибл. 1 040 000 точек.
- Покрытие - 100%
- Регулировка яркости - Настраивается на один из семи уровней
- Варианты отображения - Настраивается и переключается с помощью кнопки [INFO] (1) Изображение в режиме реального времени с информацией об экспозиции (2) Изображение в режиме реального времени с основной информацией (3) Изображение в режиме реального времени с полной информацией Настраиваемые параметры: Наложение сетки (форматы x3), гистограмма (яркость/RGB)
- Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) - 6
- Покрытие встроенной вспышки - прибл. угол обзора 18мм
- Время перезарядки встроенной вспышки - прибл. 5 секунд
- Режимы - Авто Вспышка Выключенный Замер вспышки E-TTL II (оценочный (приоритет лица) / оценочный / средний)
- Уменьшение эффекта красных глаз - Да
- X-синхронизация - 1/250 сек
- Компенсация экспозиции вспышки - +/- 2 EV с шагом 1/3
- Блокировка экспозиции вспышки - Да
- Синхронизация по второй шторке - Да
- Горячий башмак / ПК-терминал - только 5-контактная площадка
- Совместимость с внешними вспышками - E-TTL II со вспышками Speedlite серий EX и EL, поддержка нескольких вспышек в беспроводном режиме
- Управление внешней вспышкой - Через меню настройки камеры/вспышки
Режимы
- Фото: Интеллектуальный автоматический режим сцены Гибридный Авто Специальные сюжетные режимы SCN (x10) - Портрет - Пейзаж - Виды спорта - Панорамирование - Крупный план - Еда - Ночной портрет - Портативная ночная сцена - Управление подсветкой HDR - Режим бесшумного затвора Креативные фильтры - Зернистый Ч/Б - Мягкий фокус - Эффект рыбьего глаза - Эффект рисования водой - Эффект игрушечной камеры - Эффект миниатюры - Художественный HDR стандарт - Художественный HDR яркий - Художественный HDR отчетливый - Художественный HDR рельефный P (Программа автоэкспозиции) ТВ (автоэкспозиция с приоритетом выдержки) Av (Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) M (Ручная экспозиция, ручная выдержка) Кино: Автоматическая экспозиция видео Ручная экспозиция видео
- Стили изображения - Авто, Стандартный, Портрет, Пейзаж, Высокая детализация, Нейтральный, Точный, Монохромный, Пользовательский (x3)
- Цветовое пространство - sRGB и AdobeRGB
- Обработка изображений - Highlight Tone Priority (стандартный и улучшенный) Auto Lighting Optimizer (4 настройки) Шумоподавление при длительной выдержке Шумоподавление при высокой чувствительности ISO (4 настройки + мультикадр NR) Коррекция периферийной освещенности объектива Коррекция хроматических аберраций Коррекция дифракции Цифровой оптимизатор объектива (DLO) Творческая помощь: Пресеты Размытие фона (5 настроек) Яркость (19 уровней) Контраст (9 уровней) Насыщенность (9 уровней) Цветовой тон 1 и 2 (19 уровней) Монохромный (Выкл./Черно-белый/Сепия/Синий/Пурпурный/Зеленый)
- Режимы привода - Одиночная съемка Непрерывная съемка Автоспуск: 10 сек. / Дистанционное управление Автоспуск: 2 сек. /
- Дистанционное управление Автоспуск: непрерывная съемка
- Покадровый автофокус: макс. прибл. 6,5 кадра/с с электронным затвором по 1-й шторке, выдержка поддерживается для 97 изображений JPEG (всех размеров) или 6 RAW, 17 изображений C-RAW или RAW + L JPEG: 6, C-RAW + L JPEG: 13 изображений.23
- Сервоавтофокусировка: макс. прибл. 3,5 выстрела/сек.
- Тип фото - JPEG: 8 бит, Standard / Fine: (совместимость с Exif 2.31) / Design rule for Camera File system (2.0) RAW: RAW, C-CRAW (CR3 14 бит) Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1
- Одновременная запись RAW+JPEG - Да, возможно RAW + различное сжатие JPEG
- Размер изображения - RAW/C-RAW: 24,0 мегапикселя (6000 x 4000) JPEG 3:2: L 24 мегапикселя (6000 x 4000) M 10,6 мегапикселя (3984 x 2656) S1 5,9 мегапикселя (2976 x 1984) S2 3,8 мегапикселя (2400 х 1600) JPEG 4:3: L 21,3 мегапикселя (5328 x 4000) M 9,5 мегапикселя (3552 x 2664) S1 5,3 мегапикселя (2656 x 1992) S2 3,4 мегапикселя (2112 х 1600) JPEG 16:9: L 20,2 мегапикселя (6000 x 3368) M 8,9 мегапикселя (3984 x 2240) S1 5,0 мегапикселей (2976 x 1680) S2 3,2 мегапикселя (2400 х 1344) JPEG 1:1: L 16,0 мегапикселей (4000 x 4000) M 7,1 мегапикселя (2656 x 2656) S1 3,9 мегапикселя (1984 x 1984) S2 2,6 мегапикселя (1600 х 1600)
- Нумерация файлов - (1) непрерывный, автоматический сброс (2) Ручной сброс
Видео
- Типы видеофайлов - MP4: MPEG-4 AVC/H.264, аудио: AAC
- Размеры видеофайлов - 4K UHD-3840 x 2160, 23,98/25 кадр/с, IPB (стандарт), AAC Full HD — 1920 x 1080, 59,94/50/29,97/25/23,98 кадров в секунду, IPB (стандарт), AAC HD- 1280 x 720, 59,94/50 кадр/с, IPB (стандарт), AAC Видеоролики с высокой частотой кадров — 1280 x 720, 119,88 / 100 кадров в секунду, IPB (стандарт), без звука Интервальная съемка — 3840 x 2160 / 1920 x 1080, 29,97 / 25 кадров в секунду, All-I, без звука Видеоролики с эффектом миниатюры — 1920 x 1080, 29,97 / 25 / 23,98 кадров в секунду, IPB (стандарт), без звука
- Продолжительность видеосъемки - Максимальная продолжительность 29 минут 59 секунд Максимальный размер файла: SDXC: exFAT: без ограничений SDHC: FAT32: 4 ГБ SD: FAT16/FAT12: 2 ГБ
Пользовательские функции
- Расширение диапазона ISO Безопасный сдвиг 7 настраиваемых кнопок - Кнопка спуска затвора - Кнопка компенсации экспозиции - Кнопка фиксации AE - Кнопка установки чувствительности ISO - Кнопка вспышки - Кнопка видеосъемки - Кнопка режима работы затвора Спуск затвора без объектива Складывать объектив при выключении питания
Тег метаданных - Информация об авторских правах пользователя (имя автора, информация об авторских правах) Оценка изображения (0-5 звезд)
- Увеличение при просмотре - 1,5x–10x за 15 уровней
- Форматы отображения - (1) Одиночное изображение с информацией (переключаемые опции) (2) Одиночное изображение (3)
- Индексный режим (4/9/36/100 изображений)
- Показ слайдов - Продолжительность воспроизведения: 1/2/3/5/10/20 секунд Повтор: включение/отключение Эффект перехода: выкл., слайд 1–2, монтажный переход 1–3 Фоновая музыка: выкл. / вкл.
- Гистограмма - Яркость/RGB
- Выделение переэкспонированных зон - Да
- Защита от стирания изображений
- Стирание: одиночное изображение, выбранные изображения, выбранный диапазон, папка, все изображения на карте памяти, все найденные изображения Защита: выбранные изображения, выбранный диапазон, все изображения. Папка
- Категории меню - (1) Меню съемки (2) Меню просмотра (3) Меню функций подключения (4) Меню параметров функций (5) Меню настроек уровня отображения (6) Моё меню
- Языки меню - 29 языков: РУССКИЙ, английский, немецкий, французский, голландский, датский, португальский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, греческий, польский, чешский, венгерский, румынский, украинский, турецкий, арабский, тайский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, малайский, вьетнамский, индонезийский, хинди, японский
- Обновление прошивок - Обновление встроенного ПО возможно пользователем через SD-карту, EOS Utility или приложение Camera Connect
- Интерфейс - Разъем Hi-Speed USB 2.0, USB Type-C
Другое
- Беспроводная локальная сеть (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц, каналы 1–11) Bluetooth® (спецификация версии 4.2, технология Bluetooth с низким потреблением энергии) HDMI (микроразъем, тип D), поддержка отображения HDR-материалов на совместимых телевизорах
- Прямая печать - Принтеры Canon
- Компактные фотопринтеры Canon и принтеры PIXMA с поддержкой PictBridge
PictBridge - Совместимость с принтером с поддержкой PictBridge (беспроводная ЛВС)
- Хранение данных - SD, SDHC, SDXC (совместимость с UHS-I)
- Поддерживаемые операционные системы - PС
- Обработка изображения - Digital Photo Professional
- Другое - Picture Style Editor, EOS Utility, Image Transfer Utility Приложение Camera Connect доступно на устройствах iOS и Android
Питание
- Аккумуляторы - 1 x литий-ионный аккумулятор LP-E17
Ресурс аккумулятора - Видоискатель: прибл. 320 кадров (на основании стандартов CIPA) Live View: прибл. 400 кадров (на основании стандартов CIPA) Видеосъемка 4K: прибл. 110 мин Видеосъемка Full HD: прибл. 160 мин Продолжительность воспроизведения при воспроизведении слайд-шоу из фотографий: прибл. 190 мин (С новым, полностью заряженным LP-E17)
- Индикатор заряда батареи - 4 уровня
- Энергосбережение - Отключение дисплея (15, 30 сек. или 1, 3, 5, 10, 30 мин) Автоматическое снижение энергопотребления (30 сек. или 1, 3, 5, 10 мин, выключить) Отключение видоискателя (1, 3 мин, выкл.) Энергосберегающий режим
- Источники питания и зарядные устройства - Зарядное устройство LC-E17E Адаптер переменного тока AC-E6N Переходник постоянного тока DR-E18
- Объективы - RF и RF-S Объективы EF и EF-S совместимы при установке через адаптер Несовместимо с объективами EF-M
- Вспышки серии EL: EL-1 / EL-100 Вспышки Speedlite EX / Macrolite Передатчик для вспышек Speedlite ST-E3-RT (версия 2) / ST-E3-RT /
- ST-E2 Кабель выносной колодки OC-E3
- Физические характеристики
- Материалы корпуса - В основном поликарбонатная смола со стекловолокном, входящие в состав алюминиевого сплава
- Условия эксплуатации - 0–40 °C, при влажности 85% и менее
- Габариты (Ш х В х Г) - 116,3 x 88,1 x 58,7 мм
- Вес (только корпус) - Прибл. 356 г.