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Fujimi бленда стандартная для фильтров P-серии

Fujimi бленда стандартная для фильтров P-серии

Fujimi
Артикул: NVF-5890

FUJIMI бленда стандартная – предназначена для фильтров P-серии. Устанавливается на объективы с диаметром переднего элемента от 48 мм до 82 мм и фокусным расстоянием более 28 мм. Размер P-системы идеально подходит как для APS-C, так и для FULL Frame DSLR-камер, а легкость системы делает ее очень удобной в использовании.

Описание

Бленда для установки на крепление квадратных фильтров серии P (крепление приобретается отдельно) служит для защиты от бликов, например, если сильный источник света расположен в непосредственной близости.

На бленде имеются два типа крепежных отверстия для создания модульной конструкции при использовании объективов с различными фокусными расстояниями.

При условии работы с  камерой формата 24х36 мм (полнокадровая DSLR или пленочная 35 мм камера) используется:

  • 1 бленды для 24 мм или 28 мм объектива
  • 2 бленды для объективов 35 мм
  • 4 бленды для 50-70 мм объективов
  • 5 бленд для линз 75 мм и больше

Бленда изготовлена из ударопрочного и легкого пластика.

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