Fujimi бленда стандартная для фильтров P-серии

Описание

Бленда для установки на крепление квадратных фильтров серии P (крепление приобретается отдельно) служит для защиты от бликов, например, если сильный источник света расположен в непосредственной близости.

На бленде имеются два типа крепежных отверстия для создания модульной конструкции при использовании объективов с различными фокусными расстояниями.

При условии работы с камерой формата 24х36 мм (полнокадровая DSLR или пленочная 35 мм камера) используется:

1 бленды для 24 мм или 28 мм объектива

2 бленды для объективов 35 мм

4 бленды для 50-70 мм объективов

5 бленд для линз 75 мм и больше

Бленда изготовлена из ударопрочного и легкого пластика.