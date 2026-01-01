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Fotokvant LFP-33 Kit набор фильтров серии P
Fotokvant LFP-33 Kit набор фильтров серии P
Fotokvant LFP-33 Kit набор фильтров серии P
Fotokvant LFP-33 Kit набор фильтров серии P
Fotokvant LFP-33 Kit набор фильтров серии P
Fotokvant LFP-33 Kit набор фильтров серии P

Fotokvant LFP-33 Kit набор фильтров серии P

Fotokvant
Артикул: DAN-1168

Fotokvant LFP-33 Kit - набор фильтров серии P.

Набор из семи фильтров нейтральной плотности, семнадцати цветных, адаптерных колец, держателей квадратных фильтров, бленд и салфеток для чистки. 


Описание

Квадратный фильтр нейтральной плотности предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой.

Цветные фильтры используются для цветокорректировки и добавления тонального контраста фотографиям. Основное применение находит в пейзажной и портретной фотографии.

Кольцо-адаптер позволяет осуществить монтаж держателя фильтров на различные объективы. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование квадратных фильтров с разными объективами.

Держатель квадратных фильтров позволяет крепить прямоугольные светофильтры одного типоразмера на объективы с разными диаметрами крепежной резьбы.

Бленда для установки на крепление квадратных фильтров служит для защиты от бликов, например, если сильный источник света расположен в непосредственной близости.

Размер фильтров - 84х95 мм.

Комплектация

  • Фильтр нейтральной плотности - 7 шт.
  • Фильтр цветной - 17 шт.
  • Кольцо-адаптер 49 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 52 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 55 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 58 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 62 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 67 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 72 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 77 мм - 1 шт.
  • Кольцо-адаптер 82 мм - 1 шт.
  • Держатель квадратных фильтров - 2 шт.
  • Бленда объектива - 2 шт.
  • Салфетки - 3 шт.
  • Сумка-чехол - 2 шт.

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