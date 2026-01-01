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Benro Master Series Soft-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм

Benro Master Series Soft-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм

Benro
Артикул: MTG-0942

Benro Master Series Soft-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм. 

Benro Master Series Soft-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм
Градиентный фильтр нейтральной плотности с плавным переходом между затемненным и прозрачным участком. Применяется, где переход между небом и передним планом не имеет резких границ, таких как изображения с туманом, или верхушками деревьев.
Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.


Описание

Высококачественная оптика - изготовлена из немецкого оптического стекла Schott B270 для получения кристально чистого и четкого изображения
Оптическая технология HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
Мульти просветление ULCA Multi-Coating - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание > 99,0% при 420-680 нм)
Технология IRND - подавление инфракрасного цвета и высокая точность цвета
NANO WMC – устойчивое к механическому воздействию многослойное покрытие, отталкивающее воду и жир, облегчающее очистку фильтра
Плавный переход между затемненным и прозрачным участком фильтра. Например, для изображений, где переход между небом и передним планом не имеет резких границ, таких как изображения с туманом, или верхушками деревьев.

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