Benro Master Series Soft-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм. 

Арт. MTG-0709

ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл.

Жидкость ROSCO Lens Cleaner для чистки оптики представляет собой специально разработанную формулу не содержащую аммиака, глицерина, прочих маслянистых и мылящихся добавок, используется для чистки стеклянных и зеркальных линз, дихроичных фильтров и множество других оптических компонентов техники. Данная жидкость легко справляется как с грязью и пылью так и с отпечатками пальцев которые зачастую остаются на линзах на фото и видео оборудовании. Помимо эффективности не оставляет следов и разводов на очищаемой поверхности и быстро сохнет.