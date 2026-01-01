Benro Master Series Soft-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм. 

Высококачественная оптика - изготовлена из немецкого оптического стекла Schott B270 для получения кристально чистого и четкого изображения
Оптическая технология HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
Мульти просветление ULCA Multi-Coating - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание > 99,0% при 420-680 нм)
Технология IRND - подавление инфракрасного цвета и высокая точность цвета
NANO WMC – устойчивое к механическому воздействию многослойное покрытие, отталкивающее воду и жир, облегчающее очистку фильтра
Плавный переход между затемненным и прозрачным участком фильтра. Например, для изображений, где переход между небом и передним планом не имеет резких границ, таких как изображения с туманом, или верхушками деревьев.
Benro FR1015M защитная рамка для фильтров 100x150x2 мм.
Benro магнитная защитная рамка для фильтров 100 x 150 мм предназначена для защиты стеклянных вставных фильтров 100 x 150 мм и толщиной 2 мм, при использовании в компендиуме-держателе фильтров Benro FH100MK4. Закрывая боковые стороны установленного фильтра, защитная рамка помогает устранить рассеянный свет.
Рамка усиливает жесткость установленного фильтра, предотвращая при этом непосредственный контакт его боковых сторон с пазами держателя фильтра.