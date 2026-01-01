RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 62 мм

Фильтр применяют, если съемке мешает большое количество света. Он дает большее время для экспозиции и широкого раскрытия диафрагмы. Чаще всего используется для эффектной съемки городов и объектов архитектуры. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.
Ультрафиолетовый фонарик Fotokvant LED-100UV для спецэффектов. Фонарь для создания спецэффектов. Сто светодиодов, длина УФ-волны - 395 нм. Изготовлен из алюминиевого сплава. Размер - 195х78 мм. Вес - 247 г.