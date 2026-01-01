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RayLab набор из 3 фильтров RayLab UV,CPL,ND8 40,5 мм
RayLab набор из 3 фильтров RayLab UV,CPL,ND8 40,5 мм
RayLab набор из 3 фильтров RayLab UV,CPL,ND8 40,5 мм
RayLab набор из 3 фильтров RayLab UV,CPL,ND8 40,5 мм

RayLab набор из 3 фильтров RayLab UV,CPL,ND8 40,5 мм

Raylab
Артикул: DAN-7521

Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 40,5 мм.

Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 40,5 мм.

Описание

Ультрафиолетовый фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение (отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм), повышая качество фотографий. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива и допускает установку с ним других фильтров.

Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света и повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс.

Нейтрально-серый фильтр позволяет снимать с открытой диафрагмой, уменьшив тем самым глубину резкости, и долгой выдержкой при ярком освещении.

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