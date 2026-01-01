Phottix (40291) HR Pro Super Slim UVMC защитный фильтр 55 мм

Арт. DAN-1691

Круглый отражатель Fotokvant R5-110 с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет).

Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер - 110 см.