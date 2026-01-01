Phottix (40291) HR Pro Super Slim UVMC защитный фильтр 55 мм

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (40291) HR Pro Super Slim UVMC - защитный фильтр диаметром 55 мм.
Защитный ультрафиолетовый фильтр с шестнадцатислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе. Устойчивый к царапинам и влаге, фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр - 55 мм.
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Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Круглый отражатель Fotokvant R5-110 с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет).
Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер - 110 см.