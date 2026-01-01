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Phottix (40291) HR Pro Super Slim UVMC защитный фильтр 55 мм

Phottix (40291) HR Pro Super Slim UVMC защитный фильтр 55 мм

Phottix
Артикул: NVF-9925

Phottix (40291) HR Pro Super Slim UVMC - защитный фильтр диаметром 55 мм.

Защитный ультрафиолетовый фильтр с шестнадцатислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе. Устойчивый к царапинам и влаге, фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр - 55 мм.

Описание

Phottix (40291) HR Pro Super Slim UVMC защитный фильтр 55 мм

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