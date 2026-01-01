Fotokvant CAP-72-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 72 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Marumi SKYLIGHT 1A 49 мм – фильтр позволяет исправить характерный синеватый оттенок, появляющийся на снимках, сделанных на открытом воздухе в солнечную или пасмурную погоду. Отличается от простого ультрафиолетового тем, что обладает легким "утепляющим" эффектом, поскольку выполнен из светло-розового стекла.
Этот светофильтр также может с успехом использоваться в качестве защитного фильтра.
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Fotokvant CAP-72-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 72 мм.
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