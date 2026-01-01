Артикул: NVF-7571

Marumi SKYLIGHT 1A 49 мм – фильтр позволяет исправить характерный синеватый оттенок, появляющийся на снимках, сделанных на открытом воздухе в солнечную или пасмурную погоду. Отличается от простого ультрафиолетового тем, что обладает легким "утепляющим" эффектом, поскольку выполнен из светло-розового стекла.

Этот светофильтр также может с успехом использоваться в качестве защитного фильтра.