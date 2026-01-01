images
images
Marumi SKYLIGHT 1A 49 мм фильтр
Marumi SKYLIGHT 1A 49 мм фильтр

Marumi SKYLIGHT 1A 49 мм фильтр

Marumi
Артикул: NVF-7571

Marumi SKYLIGHT 1A 49 мм – фильтр позволяет исправить характерный синеватый оттенок, появляющийся на снимках, сделанных на открытом воздухе в солнечную или пасмурную погоду. Отличается от простого ультрафиолетового тем, что обладает легким "утепляющим" эффектом, поскольку выполнен из светло-розового стекла.

Этот светофильтр также может с успехом использоваться в качестве защитного фильтра.

Описание

Marumi SKYLIGHT 1A 49 мм фильтр

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant CAP-72-Nikon крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Nikon крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Nikon крышка для объектива 72 мм
Арт. NVF-8869
Fotokvant CAP-72-Nikon крышка для объектива 72 мм
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CAP-72-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 72 мм.

230 ₽
В корзину
Fujimi FJ-GL5 перчатки для фотографа размер XL
Арт. NVF-640
Fujimi FJ-GL5 перчатки для фотографа размер XL
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-GL5 – специальный белые перчатки для фотографа.

Изготовлены из плотного белого хлопка (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами , а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер XL, 24 см.

400 ₽
В корзину
Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Арт. SEV-016
Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.

350 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes кольцо переходное M42 на Canon EOS с чипом
Falcon Eyes кольцо переходное M42 на Canon EOS с чипом
Арт. NVF-8922
Falcon Eyes кольцо переходное M42 на Canon EOS с чипом
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 4 ч

Falcon Eyes M42 - Canon EOS с чипом – переходное кольцо для установки объективов M42 на цифровые фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S, с подтверждением фокусировки.

Изготовлено из металла. Позволяет устанавливать объективы с резьбовым креплением М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.

-10 %2 350 ₽
2 110 ₽
В корзину

Видео

QZSD YT03C наклонная штанга для штатива
QZSD YT03C наклонная штанга для штатива
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
Мишель Комте (©Michel Comte)
Мишель Комте (©Michel Comte)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.