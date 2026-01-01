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Hoya Variable Density 77 II нейтрально-серый фильтр

Hoya Variable Density 77 II нейтрально-серый фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7164

Нейтрально-серый фильтр Hoya Variable Density II, диаметр - 77 мм.

Нейтрально-серый фильтр с переменной плотностью второго поколения. Уровень плотности регулируется вращением переднего кольца. Минимальное значение 1/3 (1,5 стопа), максимальное - 1/400 (9 стопов). Плотность от 0,45 до 2,7 создает равномерное затемнение всего изображения. Отличие от предыдущего поколения модели HOYA Variable Density состоит в усовершенствованной оправе, у которой появился специальный рычажок, облегчающий использование фильтра. Диаметр - 77 мм.

Описание

Фильтр применяют, если съемке мешает большое количество света. Он дает большее время для экспозиции и широкого раскрытия диафрагмы. Чаще всего используется для эффектной съемки городов и объектов архитектуры. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

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