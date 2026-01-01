Hoya Variable Density 67 II нейтрально-серый фильтр

Фильтр применяют, если съемке мешает большое количество света. Он дает большее время для экспозиции и широкого раскрытия диафрагмы. Чаще всего используется для эффектной съемки городов и объектов архитектуры. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.
-5 %
Арт. NVF-7450Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
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более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 8 ч
Fotokvant R-80 цветов 5 в 1 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер – 80 см.