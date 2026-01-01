Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 62 мм поляризационный фильтр

Описание

Фильтры серии FUSION производятся в Японии из высококачественного оптического стекла и рассчитаны на профессиональных фотографов. Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света и повышает четкость и контрастность изображения, не влияя при этом на цветовой баланс.

Фильтр имеет девять слоев антибликового просветления с обеих сторон, антистатическое, водоотталкивающее и жиростойкое покрытие для защиты от загрязнения и специальное покрытие, устойчивое к царапинам.

Сверхтонкая прочная оправа, изготовленная по технологии сборки прессинговым методом, идеально подойдет для широкоугольных объективов.