Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC 62 мм поляризационный фильтр

Falcon Eyes PCB-150 - держатель металлический для фотоаппарата и выносного крепления дополнительного оборудовния.
Длина держателя 150 мм. Крепления по резьбу 1/4", есть адаптер под «башмак».
Москва
Малая Семеновская 3с6
Поляризационный фильтр Hoya PL-CIR FUSION ANTISTATIC, диаметр - 62 мм.
Поляризационный фильтр Hoya PL-CIR серии FUSION ANTISTATIC имеет ряд неоспоримых преимуществ. Фильтр не только создает поляризационный эффект, но и имеет антистатическое покрытие для защиты от пыли. Диаметр фильтра - 62 мм.
Фильтры серии FUSION производятся в Японии из высококачественного оптического стекла и рассчитаны на профессиональных фотографов. Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света и повышает четкость и контрастность изображения, не влияя при этом на цветовой баланс.
Фильтр имеет девять слоев антибликового просветления с обеих сторон, антистатическое, водоотталкивающее и жиростойкое покрытие для защиты от загрязнения и специальное покрытие, устойчивое к царапинам.
Сверхтонкая прочная оправа, изготовленная по технологии сборки прессинговым методом, идеально подойдет для широкоугольных объективов.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.